50 ans d'antenne de Philippe Bouvard sur RTL : l'anniversaire continue !

Après avoir été chroniqueur au début des années 1960 sur Radio Luxembourg, Philippe Bouvard se voit proposé en 1968, la présentation du RTL Non-Stop qu’il animera jusqu’en 1974. Puis, de 1974 à 1977, il sera aux commandes du journal de 13h. Viendra ensuite, à partir de 1977, son émission culte « Les Grosses Têtes » qu’il présentera de 1977 à 2014. Aujourd’hui, il entretien toujours cette relation unique avec les auditeurs, en dialoguant avec eux lors de son émission « Allô Bouvard ».

Plongée dans l'univers des Grosses Têtes de Philippe Bouvard

Comment célébrer les 50 ans d'antenne de Philippe Bouvard sans parler de l'émission qui a occupée 37 ans de sa carrière radiophonique : Les Grosses Têtes ?

Plus de 500 sociétaires se sont succédés aux côtés de Philippe.

500 000 questions ont été posées.

Des chiffres impressionnants qui permettent à Philippe Bouvard de revenir entre autre sur : les recettes de son succès, l'hommage aux tenors comme Jacques Martin, Jean Yanne ou Jean Dutour...

A l'occasion de cet anniversaire unique dans l'histoire de la radio, vous entendrez des archives sonores rares comme les premiers pas d'un certain Coluche alors qu'il n'avait que 22 ans. Autour de Philippe, se réuniront quelques uns des sociétaires les plus marquants de l'émission.

Un anniversaire chaleureux

Philippe Bouvard crédit : Lewis Joly / Sipa press pour RTL

Saviez-vous que...

....le gâteau préféré de Philippe Bouvard est le Paris-Brest. Comme un anniversaire se célèbre avec un gâteau, c'est logiquement qu'un Paris-Brest est venu clôturer cet événement exceptionnel !



Philippe Bouvard interview Philippe Bouvard dans Laissez Vous Tenter

Quelques jours avant cet anniversaire exceptionnel, Philippe Bouvard s'est confié au micro de Laurent Marsick dans un entretien insolite !

Philippe Bouvard le 22 mars 2017 Crédit : Camille Kaelblen / RTLnet