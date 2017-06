Les retrouvailles entre Mimie Mathy et Philippe Bouvard c'est sur RTL !

publié le 10/06/2017 à 12:30

C'est Franck qui ouvre le bal avec cette question : Faut-il supprimer l'ISF ? Jean-Paul

souhaite connaitre ensuite l'avis de Philippe sur cette question : Pourquoi parle t-on à tout propos de la vitesse et jamais de la lenteur ?

Les retrouvailles entre Mimie Mathy et Philippe Bouvard !

Mimie Mathy vient nous parler de son livre "Vaut-il mieux être toute petite ou abandonné à la naissance?" co-écrit avec Gilles Legardinier et publié aux éditions Belfont.

Comment protéger nos enfants des écrans ?

Le docteur Anne-Lise Ducanda, médecin de la Protection maternelle et infantile de l’Essonne, nous alerte sur les effets de la surexposition de nos enfants face aux écrans.





Le week-end de 11h30 à 12h30, Philippe Bouvard innove encore avec son édito interactif : Allo Bouvard, les auditeurs proposent un sujet et Philippe Bouvard s'occupe du reste avec sa culture et son expérience.