Pamela Anderson en couple avec le footballeur Adil Rami ?

publié le 23/06/2017 à 16:04

Mais avec qui Pamela Anderson est-elle en couple ? Elle semble jouer avec les médias people depuis plusieurs semaines et n'est pas prête de s'arrêter. Selon l'hebdomadaire Voici, l'actrice américaine ne serait plus en couple avec Julian Assange, une relation qui n'a jamais été confirmée, mais avec le footballeur français Adil Rami.



Selon l'hebdomadaire, ils se seraient rencontrés il y a quelques semaines grâce à un ami commun et fileraient depuis le parfait amour. Le sportif aurait quitté sa compagne Sidonie Biémont, ancienne mannequin de lingerie et mère de ses jumeaux. Les deux amoureux se seraient retrouvés à Monte-Carlo le week-end dernier pour un séjour très romantique. Au programme : hôtel 5 étoiles, bain de soleil en terrasse et dîner dans un restaurant réputé de Nice. Affaire à suivre.