et Loïc Farge

publié le 09/01/2018 à 07:06

C'est le rêve de beaucoup d'opposants à Donald Trump. Oprah Winfrey est la femme la plus puissante d'Amérique. C'était une petit fille noire pauvre dans le Sud de la ségrégation. Abusée sexuellement, elle a puisé dans ce traumatisme sa détermination. Elle est devenue reporter à la télévision. Très vite avec son charisme incroyable, elle a présenté les infos, puis un talk-show.



Pendant vingt-cinq, tous les après-midis, elle a parlé à l'Amérique, et notamment aux femmes américaines. Elle recevait parfois des célébrités, parfois des anonymes pour débattre de sujets de société. Après avoir fait campagne pour Barack Obama en 2008, Oprah Winfrey a lancé sa propre chaîne sur le câble, et joué dans plusieurs films ou téléfilms.

Car avant d'être célèbre, elle avait été nommée au Oscars pour son rôle en 1985 dans La couleur pourpre de Steven Spielberg. Au passage, avec cette carrière elle est devenue milliardaire.

Un chemin vers "un jour nouveau"

Récompensée par le prix Cecil B. DeMille pour l'ensemble de sa carrière lors de la cérémonie des Golden Globes, dimanche 7 janvier, celle que tout le monde surnomme "Oprah" a prononcé un discours brillant. En partant de sa propre histoire, elle a parlé avec beaucoup d’éloquence des débats qui agitent la société américaine : discriminations sociales, raciales, sexuelles, mais aussi liberté de la presse.



Oprah Winfrey a fini en traçant un chemin vers "un jour nouveau". Sans citer une seule fois le nom de Donald Trump, c'est exactement ce que voulait entendre la partie de l'Amérique qui le déteste. Même la fille du président, Ivanka, dit qu'elle s'est sentie "inspirée" par ce discours.



Oprah Winfrey va-t-elle être candidate ? L'hypothèse n'est pas nouvelle. Donald Trump avait même dit en 1999, lorsqu'il avait envisagé une première candidature, que sa vice-présidente idéale serait Oprah Winfrey.



Ces derniers mois, celle-ci a répondu qu'elle n'envisageait pas de se lancer en politique. Certains de ses proches disaient encore ces dernières heures qu'elle n'a pas l'intention, à ce stade, d'être candidate.