Oprah Winfrey, véritable papesse de la télévision américaine

"Je veux le dire à toutes les filles qui m'écoutent : un nouveau jour est à l'horizon". C'est un véritable message d'espoir qu'a lancé Ophra Winfrey lors de son allocution au Golden Globes dimanche 7 janvier. Un discours inspirant qui a été le moment fort de la cérémonie et qui a fait se propager une proposition sur les réseaux sociaux : Oprah Winfrey, prochaine présidente des États-Unis. Et pourquoi pas se demande-t-on aujourd'hui ?



Tout réussit à cette femme de 64 ans. Première femme afro-américaine à devenir millionnaire, à la tête de l'émission la plus regardée en Amérique pendant 20 ans, productrice, actrice, nominée aux Oscars pour son rôle dans La Couleur Pourpre de Steven Spielberg.

À la télé, c'est face à elle que Michaël Jackson se confie après 14 ans de silence en 1993, c'est face à elle que Lance Amstrong avoue qu'il se dope en 2013, que Tom Cruise perd toute sa crédibilité en sautant sur son canapé ou que Sarah Palin se déclare candidate à la Maison Blanche.

Une enfance extrêmement difficile

Pourtant, Oprah Winfrey s'est construire sur une enfance catastrophique. "Ce n'est pas la façon dont on a commencé sa vie qui importe mais comment on la termine", aime à dire cette femme qui ne cache rien de ses premières années. Née d'une mère adolescente, elle est placée chez sa grand-mère qui lui apprend à lire dans la Bible. Elle est violée de 9 à 14 ans par les hommes de la famille. Enceinte à 14 ans, elle donne naissance à un petit garçon qui meurt au bout de quelques semaines.



Malgré tout, Oprah Winfrey résiste. Elle obtient des bourses, entre à l'université et arrive dans le monde du journalisme très vite grâce à son éloquence. Jusqu'à devenir une véritable référence et à influencer toute la société américaine.



La loi Oprah en 1993 crée une base de données sur les pédophiles américains. Elle attaque le rap, trop violent avec l'image de la femme. Elle participe à l'intégration des homosexuels, des transsexuels et des bisexuels. Elle fait gagner plus d'un million de voix à Barack Obama....Bref, pour les sociologues, on assiste à une "oprafication" de la société. Rien que ça.