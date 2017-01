La reine des médias Oprah Winfrey a opéré une perte de poids qui lui rapporte financièrement.

> Oprah Winfrey gagne des millions de dollars en perdant du poids Crédit Image : SIPA Crédit Média : Philippe Corbé Télécharger

par Philippe Corbé , Loïc Farge publié le 05/01/2017 à 11:15

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Oprah Winfrey est une présentatrice et productrice de télévision super-puissante. Sa carrière l’a rendue milliardaire. C’est aussi une proche des Obama. Elle a une chaîne à son nom, après avoir présenté pendant vingt-cinq ans une émission quotidienne qui faisait des cartons d’audience. Un mélange de stars, de sujets futiles et d’autres beaucoup plus sérieux. C'est une personnalité vraiment à part, extrêmement charismatique, dont les Américains suivent aussi depuis trois décennies le combat sans fin avec les kilos.



Elle prenait du poids, en perdait. Une fois, elle est venue sur son plateau avec une brouette remplie de 30 kilos de viande. L’équivalent de ce qu’elle avait perdu. Puis elle les regagnait, les perdait à nouveau. Elle a fait tous les régimes, elle a tout essayé. Il y a quelques années, elle ne jurait plus que par la friteuse sans huile de la marque française Seb qu’elle montrait sur son compte Twitter. Bref, les kilos d’Oprah Winfrey, c’est un feuilleton que suivent les Américains depuis le milieu des années 80.

This machine ..T-Fal actifry has changed my life. And they're not paying me to say it. http://t.co/KVvjl2yB — Oprah Winfrey (@Oprah) 15 février 2013

Là, elle a perdu 20 kilos en un peu plus d’un an, et gagné au passage quelques dizaines de millions de dollars. C’est Weight Watchers qui l’a contactée en lui proposant d’investir dans l’entreprise et de suivre le régime. Elle achète 10% des actions. Cela lui coûte 43 millions de dollars. Mais à l’annonce de son investissement de l’entreprise, fort de son influence aux États-Unis, l’action s’envole immédiatement de 10%. Oprah Winfrey gagne virtuellement en quelques heures 72 millions de dollars, avant même qu’elle ne commence le régime.



Après ça s’est un peu stabilisé (L'action, pas la balance !). Une année a passé, elle a fait son régime. Depuis mercredi 4 janvier, elle fait le tour des grandes émissions de télé pour montrer fièrement sa taille affinée, sa silhouette délestée de 20 kilos. À nouveau, l’action Weight Watchers s’envole : elle a pris 21% à la clôture à Wall Street. Au passage, encore des dizaines de millions de dollars gagnés par Oprah Winfrey.

I felt it "click" right from the beginning. On @WeightWatchers, I live the life I want & I never feel deprived. https://t.co/7Sw6zFiw3C pic.twitter.com/d5e5SQ0lmC — Oprah Winfrey (@Oprah) 3 janvier 2017

Pourquoi les marchés s’envolent-ils à cause des kilos perdus ? Parce qu'ils savent qu'Oprah Winfrey est l’une des personnalités les plus populaires du pays. Ils savent que des millions d’Américains - et surtout d’Américaines - s’identifient totalement à elle et s’inscrivent sur Weight Watchers rien que pour elle. Quand elle présentait son émission de télé, il suffisait qu’elle parle du livre d’un inconnu pour qu’il devienne un best-seller. Avec le régime c’est pareil.



Et en plus elle fait de la pub à la télévisions pour Weight Watchers. On la voit manger ce qu’elle aime, des pâtes et du pain. Oprah Winfrey hurle qu’elle aime le pain et qu’elle peut en manger sans culpabilité.