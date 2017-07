et Clémence Bauduin

publié le 13/07/2017 à 12:09

Après Léa Salamé et Vanessa Burggraf, c'est au tour de la romancière Christine Angot de prendre place sur le plateau de Laurent Ruquier. L'écrivaine donc sera la nouvelle chroniqueuse de l'émission On n'est pas couché, à partir de la rentrée. Elle remplace ainsi Vanessa Burggraf, qui a annoncé jeudi 6 juillet qu'elle quittait l'émission pour prendre la direction éditoriale de France 24.



Née le 7 février 1959 à Châteauroux, Christine Angot est une vraie femme de lettres. Après des études de droit européen au Collège d'Europe à Bruges, elle décide de se consacrer entièrement à l'écriture dès les années 1990.



L'Inceste, qui relate une expérience incestueuse de l'héroïne avec son père, lui ouvre les portes du monde de l'édition en 1999. Ce sulfureux ouvrage se place pourtant comme l'une des plus grosses ventes littéraires de l'année.

1. Une romancière sulfureuse

Depuis, la romancière est devenue une incontournable vedette du monde littéraire. En 17 ans, elle multiplie les titres et les succès, que ça soit des romans ou des pièces de théâtre : Une semaine de vacances, Les Désaxés, Le Marché des amants, Les Petits, La Peur du lendemain. En 2005, elle remporte le prix France Culture, le prix de Flore en 2006. En 2015, elle reçoit également le prix Décembre, pour Un amour impossible.

Ses œuvres suscitent pourtant régulièrement la controverse par l'impudeur qu'elles contiennent. "Il n'y a pas de demi-mesure, ou alors il y a des demi-livres" se défend-elle en 2002 à Tout le monde en parle. Beaucoup de critiques classent ses ouvrages dans la catégorie autofiction à cause d'éléments rappelant sa vie privée, ce qu'elle refuse absolument.



En 2013, Christine Angot est pourtant condamnée pour atteinte à la vie privée par l'ancienne épouse de l'un de ses compagnons, qu'elle avait décrit dans l'un de ses romans, Les Petits. La même femme l'avait déjà accusé d'un tel procédé en 2008, lors de la publication du Marché des amants.

2. Une habituée des passes d'armes

Christine Angot est une habituée des frasques médiatiques et des passes d'armes télévisées. En 2000, en pleine promotion de son premier ouvrage, elle quitte le plateau de Tout le monde en parle exacerbée par la manière dont Thierry Ardisson parle de son livre : "Vraiment, ça ne m'amuse pas", lui lance-t-elle avant de se lever et d'enlever son micro.

> Christine Angot se fâche et quitte le plateau de Thierry Ardisson | Archive INA

Également habituée du plateau d'On n'est pas couché, elle s'est accroché en mars 2014 avec Natacha Polony, n'appréciant pas la critique que la chroniqueuse fait de son livre.

3. Des prises de position politiques

Après quelques années de calme sur les plateaux de télévision, elle refait parler d'elle le jeudi 23 mars 2017 sur le plateau de L'Émission Politique sur France 2. Alors invité politique de l'émission, elle entame une violente altercation verbale avec François Fillon, alors empêtré dans les affaires judiciaires : "Votre parole est malhonnête. Je vous dis ce que je ressens et nous sommes des millions à ressentir cela". Le passage fait alors le buzz et suscite de nombreuses réactions, tantôt d'opposition, tantôt de soutien.

> Face-à-face François Fillon - Christine Angot - L'Emission politique (France 2)

Ce n'est pas la seule fois où l'écrivaine de 58 ans s'est illustrée sur le terrain politique, appelant François Hollande à se représenter à la présidentielle dans le Journal du Dimanche. Une femme de lettres qui est assurément prête à affronter les violentes passe-d'armes qui font le sel de l'émission de Laurent Ruquier.