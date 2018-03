publié le 04/03/2018 à 03:22

50.000 exemplaires écoulés avant même la vente officielle des Mémoires de Jean-Marie Le Pen. Un engouement qui trahirait un problème dans la société française, selon Christine Angot. "On a vraiment un problème dans ce pays, non ? Soit disant Marine Le Pen n'avait pas réussi son débat et on n'allait plus en entendre parler… Jean-Marie le Pen est là, il réhabilite Pétain. On a un gros gros gros problème. Tout le monde sait ce qu'il a dit, ce qu'il pense et il est traité comme une sorte de petite star."



Traiter le fondateur du Front National comme une star, cela révèle un mal profond pour la chroniqueuse d'On n'est pas couché. "C'est quoi notre rapport au nazisme ? Au fascisme ? Aux juifs ? À la Shoah ? On a un type qui n'a cessé de dire des choses très grave qui frisent le négationnisme. Et finalement il s'en sort comme si ce n'était qu'un 'bon vieux Français'".

"Un personnage complexe"

Une inquiétude loin d'être partagée sur le plateau. Yann Moix notamment s'est érigé contre l'écrivaine. "C'est un personnage complexe et important de l'histoire de la Ve République et les historiens pourront faire un travail à partir de ses mémoires pour travailler sur 'la bête', pour infirmer certains propos et en éclairer d'autres."

Si le chroniqueur voit là un intérêt d'historien, Sylviane Agacinski, philosophe et ancienne soutien de Lionel Jospin (PS) en 2002, y voit simplement un intérêt de lecteur. Un lecteur qui ne soutient pas nécessairement le personnage de Jean-Marie Le Pen. "On n'achète pas que les livres de gens qu'on approuve. Moi j'ai lu Mein Kampf d'Hitler…"