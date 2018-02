"On n'est pas couché" : "Je t'emmerde", glisse Dechavanne à Ruquier

publié le 04/02/2018 à 03:47

Échange taquin entre Christophe Dechavanne et Laurent Ruquier, sur le plateau d'On n'est pas couché, samedi 3 février. Alors que Léa Drucker et Xavier Legrand venaient de présenter leur film Jusqu'à la garde, qui traite du divorce difficile d'un couple devant le juge en raison de violences conjugales, Christophe Dechavanne a souhaité rebondir sur le sujet.



"J'ai un ami qui a eu ces problèmes de séparation", a-t-il confié, avant d'expliquer pendant de longues minutes que cette situation pouvait s'avérer complexe à traiter pour un magistrat, notamment sur la question des enfants. "Vous le connaissez bien cet ami, ça me fait penser à cette personne qui dit : 'J'ai un ami qui va sur YouPorn régulièrement'", s'est amusé Laurent Ruquier, sous-entendant que Christophe Dechavanne parlait en réalité de lui-même.

"Je vous embête, laissez-moi raconter cette histoire"

Mais ce dernier a malgré tout voulu poursuivre son anecdote, suscitant l'hilarité du plateau. "Je vous embête, laissez-moi raconter cette histoire", s'est-il défendu avec humour. "Mais on s'en fout de votre histoire si ce n'est pas vous", lui a rétorqué Laurent Ruquier dans la foulée.

"J'élève une petite fille depuis neuf ans et je t'emmerde", a aussitôt enchaîné Dechavanne. "Non non ça va, tout va bien", a-t-il ensuite tenu à rassurer, face aux excuses formulées par Laurent Ruquier. Finalement, Christophe Dechavanne a ensuite pu terminer sa longue histoire, sous les rires du public.

> Léa Drucker et Xavier Legrand - On n'est pas couché 3 février 2018 #ONPC