"On n'est pas couché" : "Daddy cool", un film "scato" pour Yann Moix

publié le 22/10/2017 à 05:10

Ce samedi 21 octobre, Vincent Elbaz et Laurence Arné étaient sur le plateau de Laurent Ruquier pour parler de Daddy Cool, la nouvelle comédie de Maxime Govare. Vincent Elbaz campe Adrien, un quadragénaire immature qui vient d’être quitté par Maude (Laurence Arné) qui souhaite fonder une famille. Alors pour reconquérir son grand amour, Adrien décide de lancer une crèche à domicile dans son appartement. Tel est le synopsis de Daddy Cool.



"Le film commence par un jet d’urine (…) On est dans un film de caca, c’est le film le plus scato que j’ai vu", a taclé Yann Moix, non sans ironie, sous les rires du public. "J’ai aimé ce film quand même, malgré tout ça, parce que j’ai décidé de rentrer dedans tout de suite", a-t-il ensuite ajouté, saluant la prestation des acteurs.

"Si vous avez ri du début à la fin c’est que le metteur en scène a atteint son but", lui a répondu Vincent Elbaz, pas rancunier. "En avant-première le film plaît beaucoup parce qu’il fait du bien", a aussi plaidé Laurence Arné. "J’adore ce genre de film, mais j’adore aussi les films beaucoup plus cérébraux", s'est ensuite justifié Vincent Elbaz.

"Le sujet est quand même vraiment intéressant, les dialogues sont pas mal et on arrive à y croire parce que vous êtes là", a pour sa part estimé Christine Angot. De son côté, la chroniqueuse a aussi apprécié le jeu des acteurs. "J’ai énormément ri en lisant le scénario et j’ai énormément de plaisir à le tourner en fait", a conclu Vincent Elbaz avec le sourire.