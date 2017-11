publié le 03/11/2017 à 20:31

Nouveau duo de chroniqueurs dans On n'est pas couché. Samedi 4 novembre, les fidèles du talk show de France 2 auront à accueillir une nouvelle recrue, qui n'est autre que l'ex-présentatrice vedette du 20 heures de TF1 : Claire Chazal. La journaliste, qui est aujourd'hui aux commandes d'Entrée libre sur France 5, a pris le siège de Christine Angot, exceptionnellement absente, le temps d'une émission.



"Je suis une chroniqueuse bienveillante et je sais que Laurent m'a proposé de tenir ce rôle sachant qui j'étais, a confié Claire Chazal au micro de RTL, au lendemain de l'enregistrement de l'émission. Je l'ai accepté tout de suite, je savais que ce n'était qu'une seule fois".

Alors que les chroniqueurs d'On n'est pas couché sont réputés pour être mordants et tranchants avec les invités, la journaliste assure, elle, n'avoir pas cherché à incarner un personnage : "J'aime beaucoup Christine Angot, ça m'intéressait et m'amusait de me mettre dans ses pas, dans ses habits. Je n'ai pas la répartie de Yann Moix qui a toujours le sens de la formule et le sens d'une formule originale. C'est donc dans une sincérité que j'y suis allée. Je ne cherchais pas à jouer un rôle, ni un personnage, mais simplement être sincère."

Si On n'est pas couché fait la place belle à l'actualité culturelle, une longue séquence politique y a également sa place. C'est le vice-président du Conseil régional d'Île-de-France, Geoffroy Didier qui a été invité à répondre aux questions de Yann Moix et Claire Chazal.



Un moment qui n'a pas manqué de rappeler des souvenirs à la journaliste : "C'est vrai que ça a ravivé quelques souvenirs d'interviews politiques que j'ai menées pendant très longtemps. Ça m'a beaucoup plu de retrouver cet échange un peu sérieux et en même temps décontracté. J'ai retrouvé de vieux réflexes et j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire".



Pour autant, même si Claire Chazal admet s'être beaucoup amusée dans l'exercice, cela ne présage en rien une volonté de sa part d'être chroniqueuse permanente dans l'émission : "Je ne suis pas candidate".