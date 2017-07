À Nîmes, Pamela Anderson pose contre la corrida

publié le 22/07/2017 à 12:22

Ses apparitions sont toujours médiatiques. Et Pamela Anderson les utilise souvent pour défendre la cause animale. Cette fois, elle s’est rendue à Nîmes pour s’opposer à la corrida, vendredi 21 juillet. "En 2017, il n'y pas de raison de blesser des animaux pour se divertir, c'est si cruel et inquiétant", a expliqué l’ancienne icône d’Alerte à Malibu.



À côté des arènes de la ville, Pamela Anderson a posé devant la statue de Christian Montcouquiol, dit Nimeno II, le célèbre matador français décédé en 1991. Elle a brandi deux pancartes : la première, en forme de panneau d'interdiction présentait la mention "Jeux barbares" sur la photo d'un taureau en sang et la seconde avec le message "Non aux corridas".

Une poignée de militants de l'Alliance anticorrida et de la Fédération des luttes pour l'abolition des corridas (Flac) ont accompagné la star. Pour Roger Lahana, secrétaire fédéral de la Flac et président de "No corrida", la corrida est "un divertissement basé uniquement sur la torture et la mort d'un animal". D’autres personnalités se sont érigés contre la corrida comme le chanteur Julien Doré ou encore Renaud.