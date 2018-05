publié le 17/05/2018 à 14:53

La Belgique dit adieu à sa chanteuse la plus populaire. Une cérémonie tout en simplicité et en sobriété comme l'était cette artiste bruxelloise. Face au grand portrait d'une Maurane souriante devant un cercueil blanc dans l'église, ces amis de la chanson française comme Catherine Lara lui rendent un dernier hommage.



"C'est une femme tellement merveilleuse, tellement drôle", témoigne la violoniste. "J'ai beaucoup ri avec elle. Là elle me fait beaucoup pleurer". Quant à sa fille Lou âgée de 24 ans, elle prend la parole pour évoquer une Maurane intime et fragile. "Ta voix au téléphone ma choute, ton impatience, mon agacement, (...) ma pudeur, mon mutisme face à ta mélancolie", lit-elle encore émue. J'aimerais te serrer dans mes bras, j’aimerais que tu reviennes".

Massé derrière les grilles, le public belge salue cette personnalité et cette voix généreuse. "Maurane a servi de modèle, il n'y en avait qu'une comme ça", concède un fan. "Cela fait trente ans que je la suivais et qu'elle a toujours été là, dans les bons et mauvais moments de ma vie", confie une admiratrice.

Parmi les autres amis proches de la chanteuse, Muriel Robin, Gérard Lenorman ou encore Michel Fugain, Zazie et Pascal Obispo. Et c'est une dernière fois que Maurane est repartie sous les applaudissements. Mais pour ses fans et ses proches, sa voix ne s'éteindra pas.