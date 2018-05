publié le 08/05/2018 à 15:02

"J'ai du mal à parler", confie Gérard Lenorman, très marqué par l'annonce de la disparition de la chanteuse belge, dont le corps sans vie a été retrouvé lundi 7 mai à son domicile de Bruxelles. "On était tellement complices, on s'aimait beaucoup. Elle aimait chanter, elle aimait les belles musiques et le jazz. On avait beaucoup de points communs", explique le chanteur.



Revenant sur sa collaboration avec Maurane, il évoque "une rencontre magnifique". "C'est la chaleur de sa voix qui m'a toujours troublé, et qu'est-ce qu'on s'est amusés à chanter ensemble", ajoute-t-il, toujours très ému. Interrogé sur la personnalité de la Belge, Lenorman reconnaît qu'elle était "chaud et froid, elle passait d'une expression à l'autre, était hyper sensible. C'est en cela que l'on avait beaucoup de points communs".

"On pouvait passer assez vite du rire aux larmes, mais le rire reprenait assez vite le dessus, parce que nous étions l'un comme l'autre des gens très positifs et très optimistes", poursuit-il. Au sujet de l'album d'hommage à Jacques Brel sur lequel travaillait Maurane, Gérard Lenorman espère qu'il était "suffisamment avancé".