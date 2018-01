publié le 07/01/2018 à 19:26

Les Français la connaissaient sous le nom de France Gall, mais elle est née Isabelle. La chanteuse, décédée le dimanche 7 janvier peu après 10 heures du matin à Paris, n'avait pu garder son prénom. La décision, prise juste avant la sortie de son premier disque en 1963, n'avait pas été la sienne, loin de là.



À la suite de sa première audition au théâtre des Champs-Élysées à Paris le 11 juillet 1963, il a été demandé à la chanteuse de changer son prénom en raison de la forte popularité dont bénéficiait Isabelle Aubret, gagnante de l'Eurovision un an auparavant.

Ce n'est autre que Denis Bourgeois, le directeur artistique de Philips, la maison de disques de France Gall à l'époque, qui lui a attribué le nom de France. Ce choix n'a pas été dû au hasard. En effet, Denis Bourgeois, grand amateur de rugby, affectionnait particulièrement les matches qui opposaient la France au Pays de Galles, désignés plus communément France-Galles. Une décision prise "après une soirée bien arrosée", avance Le Figaro.

Seulement, la chanteuse, à peine âgée de 16 ans à l'époque, était loin d'être ravie par ce nouveau prénom. C'est ce qu'elle avait confié à France 3 en 2001 : "J'ai toujours été contre France, je trouvais que c'était trop dur. Isabelle, ça me correspondait, ça me plaisait (...) Je ne sais pas ce qui s'est passé pour que je me mette à aimer mon nom. Et maintenant c'est France Gall. C'est exactement moi", avait-elle conclu.