publié le 18/05/2017

Cap sur Miss France 2018. Seulement cinq mois après l'élection de la dernière reine de beauté française, la prochaine édition se prépare déjà. Pour ce 88e concours national de beauté, le cru 2018 s'envoleront pour un premier voyage officiel, à l'automne prochain. Au programme, "un rêve américain sur les pas de Miss Univers, Iris Mittenaere", à Los Angeles, en Californie. Les 30 candidates auront ensuite rendez-vous dans le centre de la France, à Châteauroux, ville qui accueillera le concours en décembre 2017.



Mais ce premier voyage ne sera pas des vacances pour les Miss régionales, qui feront leurs premières répétitions en vue de la grande cérémonie d'élection. Elles seront accompagnées par Alicia Aylies, couronnée Miss France 2017 le 18 décembre dernier. Cette dernière pourra leur prodiguer ses précieux conseils de Miss. Sylvie Tellier, directrice générale de l'organisation Miss France sera aussi, bien sûr, de la partie.

"Je me réjouis d’avance de découvrir prochainement nos futures ambassadrices et de les voir évoluer tout au long de cette expérience unique", a expliqué cette dernière dans le communiqué de TF1. Et avec le succès d'Alicia Aylies en tant que Miss France, et le sacre d'Iris Mittenaere, élue Miss Univers en 29 janvier dernier, la barre est bien haute pour les prochaines Miss.