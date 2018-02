Michèle Torr rassure ses fans sur son état de santé après un concert manqué

publié le 21/02/2018 à 12:02

Les spectateurs de Lille qui étaient venus applaudir leurs artistes préférés à Lille, samedi 17 février 2018, pour Âge tendre - La Tournée des Idoles s’interrogeaient sans doute sur l'absence de Michèle Torr sur scène.



La chanteuse de 70 ans a tenu a faire taire les rumeurs qui évoquaient dans certains médias un nouvel accident vasculaire cérébral et une soudaine amnésie. Dans un message publié sur son site officiel et auprès de la page Facebook des fans de la tournée, Michèle Torr explique : "Je n’ai pas pu chanter samedi soir à Lille suite à une allergie à un médicament à base d’opium pris depuis quelques jours pour des douleurs à la hanche". Et l'interprète de Emmène-moi danser ce soir de continuer : "Je le regrette car j’aime tellement ce public mais rien de grave, j’ai regagné mon hôtel dès samedi soir après des examens. Je vous embrasse".



Contactée par RTL, la chanteuse précise : "J'ai été perdue pendant quelques minutes. Je lis partout que j'ai perdu mes facultés mentales, c'est faux. De plus, j'ai une hernie discale mais dès demain elle sera soignée par des infiltrations. On reprend la tournée Âge Tendre début mars et je serai sur scène à Marseille je vous rassure".