Michel Bussi dans A La Bonne Heure

publié le 22/05/2017

En 2016, il s'est hissé à la seconde marche du podium des auteurs les plus lus en France avec plus d'un million d'exemplaires vendus (Palmarès Le Figaro). Michel Bussi vient de sortir son best-seller de l'été dernier aux éditions Pocket : Le temps est assassin. Le roman raconte l'histoire de Clotilde, une femme qui revient sur le lieu de la mort de ses parents et de son frère, près de 30 ans plus tard

"Le temps est assassin" de Michel Bussi (Pocket)

L'histoire : Été 1989 : La Corse, presqu'île de la Revellata, entre mer et montagne. Une route en corniche, un ravin de vingt mètres, une voiture qui roule trop vite... et bascule dans le vide. Une seule survivante : Clotilde, quinze ans. Ses parents et son frère sont morts sous ses yeux. Été 2016 : Clotilde revient pour la première fois sur les lieux de l'accident, avec son mari et sa fille adolescente, en vacances, pour exorciser le passé. A l'endroit même où elle a passé son dernier été avec ses parents, elle reçoit une lettre. Une lettre signée de sa mère. Est-elle vivante ? L’enquête de Clotilde commence.

