Michel Boujenah de passage dans les Grosses Têtes

publié le 26/06/2017 à 18:00

Une Grosse Tête qui a dû jouer à chat perché étant enfant et qui n'est jamais redescendue.

… Chantal Ladesou



Une Grosse Tête qui vient faire ici son activité physique, en courant après les bonnes réponses.

… Valérie Mairesse



Une Grosse Tête directeur artistique du festival de Ramatuelle depuis 10 ans, il va essayer aujourd'hui de faire un festival de bonnes réponses dans l'émission.

… Michel Boujenah



Une Grosse Tête actuellement à l'affiche du film "Les Ex" mais qui fait partie des futurs au cinéma.

… Baptiste Lecaplain



Une Grosse Tête qui dans la culture comme dans le vin s'intéresse à tous les domaines.

… Jean-Jacques Peroni



Une Grosse Tête qui un jour a pris la mer et ne l'a jamais rendu.

… Olivier de Kersauson

