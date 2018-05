Meghan Markle, une icône pour les jeunes filles noires britanniques

publié le 17/05/2018 à 18:33

À l'approche du mariage de Meghan Markle et du prince Harry, l'engouement est palpable outre-Manche. Mia et ses copines, toutes collégiennes, sont complètement euphoriques. Enfin une princesse métisse au milieu des têtes blondes et des peaux diaphanes de la famille royale. "Elle est magnifique. Elle est intelligente, c'est notre championne, elle nous représente", s’exclame la jeune collégienne, qui espère que leurs enfants auront les cheveux crépus. Tout cela, avant d’interpeller le prince : "Harry, j'ai un truc à te dire : 'Je suis fière de toi, tu es génial'".



Zoey rêve même d’une coupe afro et de cheveux roux. C’est la première fois qu’elle s’intéresse au protocole royal. "J'étais persuadée que la famille royale resterait blanche pour toujours, avec des personnes anglaises à 100%, raconte la jeune fille. Maintenant, il y a des mélanges et je trouve ça géniale".

Un simple "symbole" ?

Une vision qui n'est pas partagée par tous. Ruby tient un salon de coiffure afro à Londres. Beaucoup plus sceptique, elle considère ce mariage comme "un gentil symbole, un détail". Mais en aucun cas comme "une révolution". "Le fait qu'une métisse rentre dans la famille royale, ça ne veut pas dire qu'on sera tous acceptés du jour au lendemain", explique la coiffeuse. Et d'ajouter : "Un raciste reste raciste, rien ne peut changer ça".

Selon elle, Meghan Markle représente la métisse parfaite à la peau claire, au compte en banque bien rempli. Bien loin de son quotidien à elle, et de celui du quartier de Brixton.