Meghan Markle s'est construite sur un important manque affectif

publié le 26/05/2018 à 14:00

Sa signature astrale en dit long sur sa personnalité, partagée entre lumière (le Lion) et ombre (le Cancer). Enfin, ce n’est pas vraiment l’ombre, mais plutôt une volonté de préserver le secret sur sa vie intime et familiale, très importante aux yeux de Meghan.



Le signe solaire, ici le Lion, représente l’image qu’on cherche à donner de soi, les buts que l’on poursuit et de toute évidence, depuis toujours, Meghan Markle a voulu attirer l’attention sur elle, exister, être aimée. Surtout être aimée.

L’ascendant, le Cancer pour Meghan Markle, montre la personnalité et comment elle est en relation au monde. Avec ce signe, c’est son désir d’appartenir à une famille et d’en créer une qui est le fondement de sa personne.

Mais il y a aussi, et c’est un autre élément très important quand on est ascendant Cancer, une sensibilité parfois excessive et Meghan n’échappe pas à la règle : elle perçoit les changements d’humeur de ceux qui l’entourent et ils influent sur ses propres humeurs, de même qu’elle est particulièrement réceptive aux événements du monde et révoltée par l’injustice.

Aimer quelqu'un de blessé par la vie

Toutefois, comme son mari Harry et c’est probablement ce qui les a rapprochés, elle s’est construite sur un manque, un important manque affectif. Pour Harry on sait de qui il s’agit, mais pour Meghan on peut s’interroger car elle semble avoir été plutôt bien entourée dans son enfance.



Malgré tout elle s’est sentie seule, parfois très seule, avec pour unique compagnie les rêves qu’elle faisait, les romans qu’elle se construisait dans sa tête (imaginaire très puissant chez l’ascendant Cancer).



Par ailleurs, avec Vénus en Vierge, sa façon d’aimer est liée au besoin de voler au secours de l’autre ; ce qui peut signifier qu’on n’a pas volé à son secours à elle ! Meghan Markle a besoin d’aimer quelqu’un qui a été blessé par la vie, cela l’aide à réparer ses propres blessures. Elle a donc trouvé l’homme idéal, celui qui a le même genre de blessure qu’elle et qui peut la comprendre.

Un manque de sécurité

Toutefois, cela ne la rassure pas pour autant sur la permanence des sentiments, Meghan aura toujours la crainte de ne pas être à la hauteur de celui qu’elle aime ou qu’il s’éloigne d’elle. Ce manque de sécurité est peut-être très enfoui, très refoulé, mais il fait justement retour cette année, où elle reçoit une forte dissonance de Saturne (active depuis la fin de l’année dernière), qui lui rappelle à quel point elle a pu souffrir de la solitude à certains moments.



Se peut-il qu’en dépit des apparences et d’un réel amour avec Harry, elle ait été reprise par les peurs et les angoisses de la petite fille qu’elle a été ?



Le fait qu’elle se soit retrouvée en seule compagnie de sa mère pour toute famille lors de son mariage en dit long sur ses relations avec ses proches, ceux qui l’ont entourée par le passé. Pourquoi ne les a-t-elle pas conviés à partager son bonheur si ce n’est parce qu’ils ne l’ont pas bien traitée ou qu’ils n’ont jamais été là quand elle avait besoin d’eux ?