Meghan Markle et le prince Harry pas "préparés" au déferlement médiatique

Après la passion que la relation William-Kate avait provoquée, ils auraient dû s'en douter. Le prince Harry et Meghan Markle ont confié qu'ils n'étaient "pas préparés" au déferlement médiatique qui a suivi la découverte de leur relation, lors d'une interview accordée à la BBC, lundi 27 novembre, quelques heures seulement après l'annonce de leurs fiançailles et de leur futur mariage, qui aura lieu au printemps prochain.



"J'ai essayé de te prévenir autant que possible mais je pense que nous avons été tous les deux totalement surpris par les réactions... On peut avoir autant de discussions que l'on veut et se préparer autant que possible, mais nous n'étions absolument pas préparés à ce qui s'est passé", a déclaré le prince Harry.

Si le couple avait débuté son histoire en juillet 2016, il ne l'avait officialisée que quatre mois plus tard, las de devoir gérer une pression médiatique devenue trop forte. C'est le prince Harry qui avait confirmer leur relation, via un communiqué de Kensington loin de ceux habituellement diffusés, n'hésitant pas à s'en prendre au "sexisme" et au "racisme" des réseaux sociaux envers Meghan Markle, ainsi qu'à la presse coupable de "harcèlement" à son égard.

Des attaques "démoralisantes"

Meghan Markle, 36 ans, a confié pour sa part qu'elle n'était pas habituée à cette culture des tabloïds britanniques et avait jusqu'alors "vécu une vie relativement tranquille". "Nous avons été blessés si fort au début par beaucoup de choses fausses que j'ai fait le choix de ne rien lire, ni de positif ni de négatif. À la place, nous nous sommes concentrés sur notre relation", a-t-elle dit.



Les remarques sur l'origine ethnique de la jeune femme dont la mère est afro-américaine, ont été "démoralisantes", a-t-elle commenté, se disant "fière de qui je suis et d'où je viens".

Diana et Meghan auraient probablement été les meilleures amies Le prince Harry





Meghan Markle, dont le futur mariage avec le prince Harry a été annoncé lundi, arborait une bague de fiançailles composées de trois diamants, l'un du Botswana, où le couple a passé des vacances au début de leur relation, et deux plus petits qui appartenaient à la princesse Diana.



Diana et Meghan "auraient probablement été les meilleures amies", a déclaré Harry, convaincu que Meghan "sera incroyablement douée" dans son nouveau rôle, à ses côtés.