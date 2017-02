Léa Seydoux a accouché de son premier enfant

publié le 08/02/2017 à 16:22

Carnet rose pour Léa Seydoux. Selon les informations du Parisien, la jeune femme a donné naissance à un petit garçon à la mi-janvier. Le magazine people Ici Paris qui a annoncé la bonne nouvelle, a expliqué qu'elle avait accouché le 18 janvier, dans une clinique parisienne du XIVe arrondissement de Paris. Le bébé, prénommé George, pesait 3,2 kilos à la naissance. Une belle nouvelle, que l'actrice et son compagnon André Meyer n'ont pas encore communiqué officiellement.

C'est en septembre dernier que Léa Seydoux avait officiellement annoncé sa grossesse, sur le tapis rouge du Festival International de Toronto. Elle faisait alors la promotion du dernier film de Xavier Dolan : Juste la fin du monde, au casting prestigieux : Marion Cotillard, Catherine Deneuve et Gaspard Ulliel, entre autres. Par la suite, l'actrice de 31 ans avait fièrement affiché son ventre rond pendant d'autres cérémonies et avant-premières.