publié le 08/02/2017 à 18:35

C'est une histoire d'amour qui a inspiré celle d'un roman. Les actrices Eva Green et Gemma Arterton seront à l'affiche de Vita & Virginia, un long métrage racontant la romance entre deux figures de la littérature britannique : Virginia Woolf (incarnée à l'écran par Eva Green) et Vita Sackville-West (Gemma Arterton), peut-on lire dans un article du journal anglais The Independent.



L'amour de ces deux femmes a inspiré à Virginia Woolf son roman intitulé Orlando, une biographie imaginaire, publiée en 1928, dans laquelle un poète change de sexe. "Dans le film, Virginia Woolf est amusante et sexuelle, loin des ténèbres que l'on lui associe la plupart du temps. Et Vita Sackville-West est un personnage vivace et flamboyant qui domine la haute société londonienne dans les années 1920", explique le producteur du film Mike Goodridge à The Independent.

La cinéaste Chanya Button ajoute : "Nous associons trop souvent les femmes du passé avec l'oppression, attachées aux devoirs de la vie maritale, à la propriété et à l’asservissement, mais ce que le film propose c'est un exemple de relation où des femmes brillantes et audacieuses font plier ces institutions selon leur bon vouloir et à leur dépens".



Les dates du tournage et la sortie de ce biopic n'ont pas encore été communiquées. Patience.