Christie Brinkley fait partie des modèles choisis pour poser dans le célèbre numéro "Swimsuit Issue" du magazine américain. Elle apparaissait déjà sur la couverture en 1979.

Le numéro Swimsuit Issue du magazine américain Sports Illustrated n'est pas aussi dénudé que Playboy, pas aussi sexuellement explicite que la calendrier Pirelli. Mais malgré tout, c'est une institution de cette nature depuis 1964 aux États-Unis. Chaque hiver, alors qu’il fait froid, le magazine sportif, qui a un lectorat plutôt masculin, s'efforce de raviver le moral des mâles américains en proposant un numéro spécial, avec des top models en maillot de bain. Les séances photo ont souvent lieu dans des endroits paradisiaques.



N’imaginez pas que ce soit graveleux. Au contraire, dans les années 60, les hommes pouvaient l’acheter et le lire sans le cacher leur épouse. D'ailleurs on dit que c’est ce numéro spécial qui a popularisé et rendu acceptable dans les familles américaines le bikini. Les plus grands mannequins ont toutes posées pour ce numéro : Cindy Crawford, Naomi Campbell, Elle MacPherson, Heidi Klum, Stephanie Seymour. Mais aussi des sportives, comme Steffie Graff, Serena Williams, Anna Kournikova. Même Béyonce a fait la couverture. C’est vraiment un événement ici chaque février.



Cette fois-ci, c'est la mannequin américaine Christie Brinkley qui fait la une. Ici, elle est très célèbre. D’ailleurs elle a déjà fait la couverture dans le passé (c'était en 1979). Le ventes étaient tellement bonnes qu’elle a fait également la couverture en 1980 et 1981.

Christie Brinkley a 63 ans. Elle en parait 20 ou 30 ans de moins. Blonde américaine, sourire pulpeux, avec un maillot de bain noir une pièce, mais qui laisse entrevoir son ventre et ses hanches à travers une sorte de filet.



Elle apparaît sur une autre photo avec un bikini rouge qui ne cache pas grand chose de sa peau bronzée. Elle pose d’ailleurs avec ses deux filles, qui ne sont pas mal non plus (merci la génétique !). Quand elle avait 30 ans, elle s’était dit : "C'est la dernière fois que je pose en maillot de bain". Quand Sports Illustrated lui a fait la proposition, elle a répondu : "À mon âge, mais ça ne va pas ?". Et finalement, elle s’est dit que c’était une bonne idée, qu’une femme de plus de 60 ans fasse la une de ce magazine exceptionnel.

Crédit : si.com/sports-illustrated L'ancienne mannequin américaine Christie Brinkley pose en une de "Sports Illustrated" avec ses filles

Christie Brinkley espère - et Sports Illustrated également - que cette une va lancer une conversation aux États-Unis, sur ce qu’on appelle "l'âgisme", les discriminations liées à l’âge. Pourquoi une femme de 63 ans ne pourrait-elle pas être sexy ? On met les gens dans des petites boîtes - surtout les femmes -, alors qu’il y a une plus grande tolérance pour les hommes seniors.



Elle-même, avec son corps superbe, disait qu’elle redoutait cette séance photo, et qu’elle est fière d’avoir dépassé ses propres peurs. Comme dit Christie Brinkley, "Pourquoi y aurait-il une date d’expiration pour les femmes ?"