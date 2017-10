Macron : réconcilié avec les journalistes ?

publié le 21/10/2017 à 12:40

Colette ouvre le bal des questions à Philippe Bouvard : existe t-il un pays où il fait vraiment bon vivre ?Virginie, designer à Paris, s’intéresse quant à elle aux scandales sexuels qui bouleversent Hollywood. Enfin, Marina aborde une question médicale : La maladie du soda est-elle plus grave que l'alcoolisme ?





Les enfants aussi ont leur salon de la gastronomie

Le chef Olivier Chaput est le co-fondateur du salon de l'alimentation et de la gastronomie pour enfant : " #BON / Ramène tes parents ". Cet événement unique présente sa seconde édition ce week-end à Villejuif et Philippe Bouvard s'est intéressé au sujet...

Dalibor Frioux nous réveille en parlant de sommeil

Dalibor Frioux publie l' "Eloge du sommeil à l'usage de ceux qui l'ont perdu". L'occasion pour Philippe Boubard de s'intéresser à ce sujet qui pose problème à nombre de français notamment.

Emmanuel Macron s'est-il réconcilié avec les journalistes ?

Le Président de la République vient de prendre la parole dans les médias et Philippe Bouvard pose son regard amusé sur cette situation quelque peu "croquignolesque".



Le week-end de 11h30 à 12h30, Philippe Bouvard innove encore avec son édito interactif : Allo Bouvard, les auditeurs proposent un sujet et Philippe Bouvard s'occupe du reste avec sa culture et son expérience.