Les grosses têtes fêtent mardi gras sur RTL

publié le 13/02/2018 à 18:00

Une Grosse Tête qu’on devrait payer en commission sur ses bonnes réponses, ça ne coûterait moins cher à la station.

… Stéphane Plaza





Une Grosse Tête qui ne fait pas de ski, juste du planté de bâton.

…Steevy Boulay



Une Grosse Tête qui a la régularité d’un métronome… elle ne comprend jamais rien.

… Chantal Ladesou



Une Grosse Tête qui en biathlon serait meilleur comme sniper que comme skieur.

…Laurent Baffie



Une Grosse Tête qui dort en blouson noir et qui casse des guitares le matin au petit dej.

… Philippe Manœuvre



Une Grosse tête qui nous rappelle à chaque instant que s’est aujourd’hui Mardi Gras.

…Bernard Mabille



Laurent Ruquier

