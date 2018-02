Philippe Manoeuvre met tout le monde d'accord

publié le 01/02/2018 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :







Une Grosse Tête qui résout des meurtres sur France3 et des questions sur RTL.

… Michèle Bernier



Une Grosse Tête qui a les cheveux qui frisent, l'œil qui frise, mais qui frise rarement la bonne réponse.

… Valérie Mairesse



Une Grosse Tête qui prouve à chaque émission qu’on peut être un supporter de foot et avoir de la culture.

… Florian Gazan



Une Grosse Tête qui est plus perfecto au niveau du blouson qu’au niveau des questions.

… Philippe Manœuvre



Une Grosse Tête animateur sur TF1, à qui la chaine hésite encore de lui confier l’animation de The Voice par peur qu’il chante plus que les candidats.

… Christophe Beaugrand



Une Grosse Tête dont on se demande s’il n’a pas provoqué la crue de la Seine en pissant dedans à la sortie d’un bar.

… Jean-Jacques Peroni



Laurent Ruquier

Venez jouer avec les Grosses Têtes !

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !

- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900.

Bonne chance !