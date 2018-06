publié le 13/06/2018 à 18:05

Mercredi 13 juin 2018, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau du Grand Studio RTL.





Une Grosse Tête qui a plus d’étoiles dans les yeux que sur le maillot de l’équipe de foot du Brésil : Cristina Cordula.

Une Grosse Tête qui ne comprend toujours pas pourquoi il n’est pas sur la liste des 23 de Didier Deschamps : Pierre Benichou.

Une Grosse Tête qui, à partir de demain ne sera joignable que 15 min toutes les 45 minutes : Florian Gazan.



Une Grosse Tête qui vit à la Rochelle et qui n’est pas prête de balancer son port : Valérie Mairesse.



Une Grosse Tête animateur, producteur et pilote de course et à fond dans tout ce qu’il fait : Christophe Dechavanne.



Une Grosse Tête à qui l’émission rappelle une de ses premières apparitions à l’écran dans « C’est pas parce qu’on n’a rien à dire qu’il faut fermer sa gueule » : Gérard Jugnot.





Les Grosses Têtes du Mercredi 13 Juin Crédit : Kervin Portelli

Jouez avec Les Grosses Têtes

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !



- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900.

Bonne chance à tous !