publié le 12/06/2018 à 18:05

Mardi 12 juin 2018, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau du Grand Studio RTL.



Une Grosse Tête qui même quand on lui demande qui entraine l’équipe de France de foot peut crier : Sacha Guitryyyyyy : Isabelle Mergault.

Une Grosse Tête à qui on a plus souvent proposé les rôles d’ingénues que d’un génie : Valérie Mairesse.

Une Grosse Tête qu’on pourra aller voir au cinéma demain dans « Comment tuer sa mère » mais on peut aussi attendre le DVD pour avoir une version sous-titrée : Chantal Ladesou.



Une Grosse Tête dont les cordes vocales n’ont jamais été accordées : Philippe Manœuvre.



Une Grosse Tête qui se dit qu’avec toute la flotte qui tombe ça ne donne pas envie d’en boire : Jean-Jacques Peroni.



Une Grosse Tête qui a beaucoup écrit pour les autres et n’a jamais su garder la ligne : Bernard Mabille.



Les Grosses Têtes du mardi 12 juin Crédit : Kervin Portelli

