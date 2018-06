publié le 11/06/2018 à 18:10

Lundi 11 juin 2018, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau du Grand Studio RTL.



Une Grosse Tête qui est la seule ministre des sports à avoir connu une grève de footballeur pendant une Coupe du monde : Roselyne Bachelot.

Une Grosse Tête qui est beaucoup trop cultivé aujourd’hui pour être pris dans une émission de téléréalité : Steevy Boulay.

Une Grosse Tête qui depuis des années fait un tabac en étant sans filtre : Laurent Baffie.



Une Grosse Tête qui après Jeanne D’Arc et la deuxième célébrité d’Orléans : Pierre Bouby.



Une Grosse Tête qui fait de la couture chez elle et qui tricote sur les questions à la radio : Caroline Diament.



Une Grosse Tête qui regarde toujours s’il y a un gilet de sauvetage sous son siège même aux Grosses Têtes : JeanFi Janssens.



Les Grosses Têtes du lundi 11 juin Crédit : Kervin Portelli

