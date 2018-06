publié le 07/06/2018 à 18:05

Jeudi 7 juin 2018, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau du Grand Studio RTL.





Une Grosse Tête qui se définie dans son spectacle comme étant Clara Morgane coincée dans le corps de Gérard Depardieu.

… Melha Bedia



Une Grosse Tête pas mécontente de voir Melha lui apporter un soutien de poids.

…Caroline Diament



Une Grosse Tête qui est la plus mondaine des 3 Grosses Têtes féminines aujourd’hui, mais la barre n’était pas haute.

…Peri Cochin



Une Grosse Tête qu’on appelle parfois le 5 Rolling Stone.

…Philippe Manoeuvre



Une Grosse Tête qui n’attend pas les orages pour avoir des éclairs de génie.

… Pierre Benichou



Une Grosse Tête qui à l’occasion de la sortie de son album « Je reviens à toi », est resté avec nous toute la semaine

…Marc Lavoine

Marc Lavoine dans Les Grosses Têtes Crédit : Kervin Portelli

