Formule 1 : Esteban Ocon, l’année pour confirmer

publié le 20/03/2018 à 07:11

Les sourires sont de mise chez Force India. L’écurie de Silverstone, 4ème du classement des constructeurs l’an passé, a réalisé début mars de très intéressantes choses lors des essais pré-saison qui se sont déroulés à Barcelone. Et le pilote Français Esteban Ocon n’y est pas étranger.



"Avec 130 tours en piste j’ai beaucoup appris de la nouvelle VJM11. Nos performances ont l'air prometteuses, la voiture est fiable. Nous sommes prêts pour Melbourne" explique le natif d’Evreux qui va entamer sa deuxième saison pleine au sein de l’écurie rose.

Après avoir passé une bonne partie de l’intersaison en altitude à Font Romeu pour parfaire sa condition physique et prendre quatre kilos de muscles, Ocon a également passé de longs moment à l’usine pour peaufiner les moindres détails de sa monoplace équipé comme les 19 autres voitures du championnat, du système halo au-dessus du cockpit qui protège la tête du pilote en cas de choc "Lors des premiers essais, il me faisait loucher, mais aujourd’hui, tout va bien", raconte-t-il.

Des ambitions affichées pour 2018

Huitième place du championnat du monde des pilotes l’an passé au terme d’une saison pleine d’audace, le protégé de Mercedes affiche clairement ses ambitions pour 2018 qui débute le 25 mars à Melbourne à l’occasion du Grand prix d’Australie.



"L’an passé, j’ai appris, appris à connaître la voiture, le monde de la Formule 1 et les circuits que pour la plupart je ne connaissais pas. À moi maintenant d’être plus rapide et de faire mieux que Sergio Perez, mon équipier", explique-t-il.



Car mêmes si les relations entre les deux pilotes semblent moins tendues que l’an passé l’objectif reste le même pour Esteban Ocon qui va tout faire pour être devant à chaque course tout en respectant les consignes de l’écurie : "Ne pas se toucher et perdre des points bêtement."



"Mais l’objectif premier est évidemment de rester dans le top quatre", reprend-il "tout en se rapprochant des trois grosses écuries qui sont devant et très rapides. Quant à moi, j’espère faire mon premier podium cette année."

Esteban Ocon, au volant de sa monoplace Crédit : ForceIndia