Les chevaliers du Fiel : "Nous restons sur C8 l'an prochain"

C'est une première pour Eric Carrière et Francis Ginibre ! Le duo des Chevaliers du Fiel passe enfin derrière la caméra pour réaliser un long métrage. Intitulé Les municipaux, ces héros, il s'agit d'une adaptation de leur spectacle La Brigades des feuilles, déjà transposé en série pour C8 en 2016. Les humoristes se sont entourés de Bruno Lochet, Sophie Mounicot, Lionel Abelanski ou encore Marthe Villalonga. Le film sortira en salles le 18 avril en Occitanie et le 25 avril dans toute la France !

L'histoire : Port Vendres est un port magnifique situé en Catalogne française... Magnifique et tellement français : un maire bling-bling et des employés municipaux toujours à fond !À fond dans les acquis sociaux, à fond contre les cadences infernales, à fond... dans la déconne... celle qui fait qu'on les aime... Et si de plus ils deviennent des héros alors il n'y a plus aucune raison de ne pas s'inscrire à ce voyage dans la vraie vie.

Après plus de 30 ans dans le métier, les Chevaliers du Fiel sont au top de leur carrière ! La preuve : toutes les chaînes de télévision leur font des ponts d'or pour les avoir dans leur écurie. D'abord sur France 4, le duo est ensuite allé sur C8. Eric Carrière et Francis Ginibre affirment d'ailleurs qu'il n'ont pas l'intention de quitter la chaîne : "On a toujours été très bien à D8 puis C8 dans le sens où ils nous ont accompagné à la fois dans nos projets, dans les moyens pour les réaliser et que le groupe Canal nous suit au cinéma, nous suit partout..."

Malgré la rumeur selon laquelle ils seraient en négociation avec TF1, les comiques démentent : ils seront bien sur C8 à la rentrée. "On est même en train de parler de prolonger notre contrat pour trois ans de plus" affirme Francis Ginibre. Les Chevaliers ajoutent que cela pourrait impliquer des spectacles en direct, pourquoi pas le retour de leur série mais aussi d'autres projets comme des fictions. "Le secret de notre entente avec la chaîne c'est ça, c'est qu'en fait on est en carte libre" conclut Francis Ginibre.



