publié le 14/05/2018 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes



Une Grosse Tête capable de faire d’audience de l’Eurovision à elle toute seule.

…Michèle Bernier



Une Grosse Tête qui est au rock ce que Marie Myriam est à l’Eurovision, une légende.

… Philippe Manœuvre



Une Grosse Tête qui est la version radiophonique de la Voix du Nord.

… Jeanfi Janssens



Une Grosse Tête qui, à lui tout seul, peut nous faire un résumé de toutes les chansons du concours de l’Eurovision.

… Eric Laugérias



Une Grosse Tête qui a autant de chance de trouver une bonne réponse dans l’émission que la France de gagner l’Eurovision.

… Stéphane Plaza



Une Grosse Tête qu’on devrait envoyer à l’Eurovision chanter sa chanson « Petit Oiseau » pour être sûr de gagner.

… Gad Elmaleh

Laurent Ruquier Crédit : Kervin Portelli

