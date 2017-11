publié le 06/11/2017 à 16:51

La société britannique change et pourtant la monarchie demeure, immuable. Ce roc, porté par la jeune Elizabeth II, doit désormais évoluer s'il ne veut pas disparaître. Voilà le cadre alarmiste que propose Netflix dans la bande-annonce de la saison 2 de The Crown.



On sent les rouages conservateurs se mettre en place face à l'inévitable besoin de se moderniser. Elizabeth doit incarner ce nouveau souffle si naturel pour sa jeune sœur, la populaire et extravertie Margaret. Elle doit aussi maintenir la paix dans son ménage et contenir la fougue de son époux toujours à l’étroit dans son rôle de prince consort.

La brillante Claire Foy portera la lourde couronne une dernière pour cette saison avant d'être remplacée par Olivia Colman (Broadchurch). Cette dernière, au visage plus mûr, prendra la suite pour d'évidente raison de cohérence historique. The Crown, saison 2, sera disponible sur Nteflix le 8 décembre 2017.