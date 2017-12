publié le 07/12/2017 à 13:14

Au lendemain de l'annonce du décès de Johnny Hallyday, la question de l'hommage au chanteur revient beaucoup chez les fans, qui réclament une cérémonie d'envergure. Selon une information de RTL, l'Élysée et la famille de Johnny Hallyday ont choisi un "hommage populaire". Le président Emmanuel Macron veut être à la hauteur d'un "héros français". La réunion entre l'Élysée et les proches se poursuit, et rien n'est encore figé à l'heure où nous écrivons ces lignes.



Une grande journée en hommage au chanteur devrait avoir lieu samedi, entre 11h et 14h. Le cortège funéraire pourrait partir du Mont Valérien, où la dépouille de Johnny Hallyday repose en ce moment. Puis direction l'Arc de triomphe, avant une descente des Champs-Élysées. Un hommage se tiendrait ensuite sur la place de la Concorde. Une cérémonie religieuse se tiendrait pour finir dans l'église de la Madeleine.

À écouter également dans ce journal

- Les fans de Johnny Hallyday commencent à se diriger vers le funérarium du Mont Valérien, où repose désormais sa dépouille. "À Marnes-la-Coquette, il y avait trop de monde, je voulais voir le cercueil, mais c'est trop difficile", explique une habitante, alors que les policiers postés aux abords du funérarium pour empêcher les photographes d'approcher.



- Jacques Dutronc s'est confié sur RTL après le décès de son ami Johnny Hallyday, avec qui il partageait l'affiche des Vieilles canailles. "On a déjà été mort ensemble, mort de rire, de peur, de soif… On s'est bien marré. J'ai appelé Eddy Mitchell, qui était très peiné. On est très touché par ce qui arrive", a indiqué le chanteur.



- Emmanuel Macron a signé plusieurs contrats importants pour la France au Qatar ce jeudi, portant sur 12 rafales, 50 avions Airbus A321 et la concession du métro de Doha. "J'ai signé des contrats commerciaux, pour un montant de 12 milliards d'euros", a souligné le président.



- Après la décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël, le Hamas, mouvement islamiste palestinien, a appelé à une "nouvelle intifada". Le regain de tensions dans la région fait craindre des affrontements.



- Le tribunal de Besançon a donné raison à une mère, qui avait attaqué la ville en justice après le refus d'accueillir son enfant dans une cantine scolaire en raison d'un manque de place.