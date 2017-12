Mort de Johnny : les hommages de Véronique Sanson, Laurent Voulzy et Miossec

publié le 07/12/2017 à 11:54

RTL a joint depuis le mercredi 6 décembre ceux et celles qui ont travaillé étroitement, dans l'ombre, pour Johnny Hallyday. Des conversations qui dessinent le portrait intime d'une super-star de la musique.



Dans les années 2000, Johnny Hallyday s'est entouré d'une nouvelle générations d'auteurs-compositeurs, notamment Christophe Miossec pour l'album Sang pour sang (1999). "Il était vraiment une belle personne, c'est quelqu'un qui n'était pas décevant. On dit souvent qu'il ne faut pas rencontrer ses idoles, mais, Johnny était attentionné, c'est juste dingue", confie-t-il au micro de RTL.

Outre la musique, Miossec et Johnny Hallyday avait un autre point commun : la timidité. "Les timides aiment bien s'échanger leur silence, c'était donc pratique avec Johnny", explique-il avec un rire. "Je viens d'un milieu ouvrier où on écoutait Johnny et cela a aidé dans la collaboration avec lui, parce qu'il avait une façon incroyable de sentir les gens, une intelligence animale impressionnante", poursuit Miossec.



Véronique Sanson a tenu à hommage à Johnny Hallyday au micro de RTL. Ils avaient des points communs : l'amour de la scène, l'amour du rock, une vie cabossée, la force de se remettre sur pieds.

Véronique Sanson sortira son 15e album "Dignes, dingues, donc..." le 4 novembre Crédit : XAVIER LEOTY / AFP

