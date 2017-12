La loi sur le mariage pour tous adoptée en Australie

et AFP

publié le 07/12/2017 à 12:31

L'Australie va rejoindre officiellement la vingtaine de pays dans le monde qui ont adopté le mariage pour tous. Après une consultation nationale qui avait montré un très large soutien de la population à cette réforme, le Parlement a adopté la loi ce jeudi 7 décembre, ultime étape avant la légalisation.



Le gouverneur général Peter Cosgrove, représentant en Australie de la reine Elizabeth II, doit désormais signer cette loi, ce qui devrait intervenir dans les prochains jours. Seuls quatre de ses 150 élus se sont opposés au texte qui avait déjà été adopté la semaine dernière au Sénat par 43 voix contre 12.

Des cris de joie, des embrassades et des applaudissements nourris ont accueilli la nouvelle. "Quelle journée pour l'amour, pour l'égalité et pour le respect ! L'Australie l'a fait", s'est félicité devant la Chambre le Premier ministre de centre-droit Malcolm Turnbull.



Dès le samedi 9 décembre, les couples de même sexe pourront déposer des demandes officielles de mariage. Les premières unions interviendront dans un mois. "Chaque Australien a eu son mot à dire et a jugé que c'était juste", a ajouté Malcolm Turnbull, qui a toujours défendu le mariage gay.

Succès de la consultation nationale

Compte tenu de l'opposition à cette réforme de la frange conservatrice de son mouvement, le Premier ministre avait choisi d'organiser ces derniers mois un très controversé et très inhabituel vote postal aux résultats non contraignants.



Une option finalement judicieuse puisque près de 80% des inscrits ont participé à cette consultation qui a duré deux mois. Et le dépouillement a révélé en novembre que près de 62% des 12,7 millions de votants s'étaient prononcés en faveur du mariage gay.



Fort de ce résultat, le Premier ministre a décidé d'aller vite, en soumettant au Parlement une loi sur le mariage gay. Le chef de l'opposition travailliste, Bill Shorten, a salué l'adoption du texte, appelant les Australiens à dépasser les divisions que les débats de ces dernières semaines ont contribué à mettre en lumière. "Il est temps de panser les plaies", a-t-il indiqué.

16 pays européens ont adopté le mariage pour tous

Des militants de l'égalité étaient massés à l'extérieur du Parlement à Canberra pour cette journée historique qui doit permettre à l'Australie de rejoindre un club d'une vingtaine de pays autorisant les unions entre personnes de même sexe, dont 16 en Europe.



"Nous remercions tous les Australiens pour leur soutien en faveur du 'oui', a déclaré aux journalistes Alex Greenwich, co-président de la Campagne pour l'Égalité. Nous remercions tous ceux qui se battent depuis de nombreuses années, parfois depuis plus de dix ans, pour la justice et l'égalité."



Les adversaires du texte ont tenté d'y inclure des amendements sur des exceptions religieuses au mariage gay. Mais en vain. La loi a été votée lors de l'ultime séance parlementaire de l'année, alors qu'une centaine de députés ont pris la parole au sujet du texte en une semaine.