"Le Jour où les dinosaures ont disparu" : une météorite liée à l'extinction ?

publié le 07/11/2017 à 19:22

Les dinosaures ont disparu il y a près de 66 millions d'années, à la suite d'un cataclysme qui a non seulement mis fin aux géants de la Terre, mais qui a aussi anéanti plus de 75% de la vie sur la planète. Et tout porte à croire que c'est l'impact d'une météorite qui a provoqué cette fin prématurée, selon les spécialistes qui ont étudié cet incident majeur de l'histoire.



Le documentaire Le Jour où les dinosaures ont disparu, diffusé ce mardi 7 novembre, à 20h55, sur France 5, tente de faire la lumière sur cette histoire qui fait fantasmer. Pour ce faire, des scientifiques sont allés dans le golfe du Mexique, dans un cratère de 200 km de large découvert en 1978 et censé être le point d'impact de la météorite, arrivée à plus de 72.000 km/h et au diamètre de 10 km.

Cet endroit baptisé Chicxulub n'est pas le seul à être analysé avec précision. Dans le New Jersey et au Nouveau Mexique, les scientifiques ont scruté des fossiles de dinosaures morts à la même période, avec pour but de tenter de comprendre comment la chute de cette météorite a pu devenir un cataclysme planétaire.