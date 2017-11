publié le 07/11/2017 à 12:59

Le téléfilm a fait sensation. Diffusé sur TF1, Mention particulière est arrivé en tête des audiences du prime-time de lundi 6 novembre. Environ 5,8 millions de téléspectateurs ont suivi l'histoire de Laura, 21 ans, une jeune fille trisomique qui veut passer son bac afin de devenir journaliste. L'interprète de la protagoniste, Marie Dal Zotto, n'en revient pas.



"Je ne réalise pas encore, mais oui ça me touche. Je n'arrive pas à y croire", confie sur l'antenne de RTL la jeune femme qui a campé ce rôle aux côtés de Bruno Salomone, Hélène de Fougerolles et Jonathan Lambert.

Aux millions de Français qui ont regardé le téléfilm, Marie Dal Zotto leur exprime toute sa gratitude et espère que cela pourra aider à faire changer les mentalités. "J'espère que ça leur a plu et que leur regard change sur le handicap. Et aussi, mille fois merci", lance la lauréate du prix du jeune espoir féminin au Festival de La Rochelle. La jeune comédienne ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et aimerait beaucoup qu'une suite soit tournée. "J'y vais à fond là ! C'est un truc de fou".



>> L'interview complète est à retrouver ce mardi dans RTL Soir.