Programme TV : "La consolation" ou "Envoyé spécial"

publié le 07/11/2017 à 16:58

L’événement de la soirée est sur France 3 avec la diffusion du téléfilm La consolation, qui revient sur le viol dont a été victime Flavie Flament à l’âge de treize ans. Une fiction intelligemment construite, sacrée meilleur téléfilm au festival de la Rochelle.





Tout commence par le quotidien sur un plateau-télé de l'animatrice Flavie Flament, incarnée adulte par Emilie Dequenne. Une Flavie qui a des crises de panique, d'angoisse, des vertiges. D'où une analyse chez un psy : il lui explique que, en cas de traumatisme violent subi par un être, son cerveau lui cache le drame qui l'a provoqué, c'est l'amnésie traumatique.

Or, un jour, un polaroid tombe devant lui de son album-photo, c'est elle à treize ans. Et là, la machine s'emballe… Un téléfilm réussi et élégant, en dépit de son sujet sensible et l’actualité anxiogène.



France 2 dissèque le scandale des Paradise Papers

Les équipes de Cash Investigation risquent décidément de se faire de nouveaux ennemis. L’enquête de ce soir, diffusée sur France 2, sera consacrée aux Paradise Papers, soit la plus grande fuite de documents de l’Histoire, dont nombre d’entre eux proviennent du cabinet d’avocats Appleby. Ou l’un des plus grands noms du monde offshore…





Dans cette émission (déjà assurée de provoquer un tollé médiatique), le journaliste Édouard Perrin, épaulée par Solène Patron, révèle les dessous de l’aviation d’affaires. "Ou comment devenir propriétaire d’un jet privé sans avoir à payer la TVA, grâce à des sociétés coquilles vides établies sur l’Île de Man" allèche France 2 sur son site.



Elise Lucet serait même allée à la rencontre du PDG de Dassault Aviation, Eric Trappier, annonce la deuxième chaîne. Une confrontation qui promet d’être historique.