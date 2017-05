Pierre Bénichou n'aime pas les médecins

publié le 29/05/2017 à 17:59

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête qui ne risque pas de décrocher la palme d'or des bonnes réponses.

… Chantal Ladesou

Une Grosse Tête qui est la caution intellectuelle de l'émission qu'on ne risque pas de confondre avec Chantal Ladesou.

… Christine Ockrent



Une Grosse Tête qui peut nous faire un débriefe de tous les looks du Festival de Cannes.

… Cristina Cordula



Une Grosse Tête palme d'or de la mauvaise humeur.

… Pierre Benichou



Une Grosse Tête qui va de ville en ville, de scène en scène mais qui repasse toujours par la rue Bayard.

… Baptiste Lecaplain



Une Grosse Tête qui le 12 juin prochain passera de l'Etat d'Animateur de TF1 à l'Etat Sauvage sur M6.

…Christophe Dechavanne



Pierre Benichou

