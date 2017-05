La fête des voisins avec Chantal Ladesou

publié le 19/05/2017 à 17:59

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête qui dort la tête au Nord mais qui se réveille toujours à l'Ouest.

… Chantal Ladesou



Une Grosse Tête que les corniauds surnomment le « YouKounKoun », le plus gros diamant du monde.

… Caroline Diament



Une Grosse Tête connu comme sniper mais qui ne connaît aucun armistice.

… Laurent Baffie



Une Grosse Tête fusible au théâtre et disjoncté à la radio.

… Stéphane Plaza



Une Grosse Tête, dont le nombril arrive toujours 5 minutes avant lui.

… Bernard Mabille



Une Grosse Tête qui a bu autant de petits jaunes que la Chine compte d’habitants.

… Jean-Jacques Peroni



Chantal Ladesou est sur la scène du Théâtre Antoine Crédit : RTL

