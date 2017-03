publié le 21/03/2017 à 15:53

"L'intervention chirurgicale s'est bien déroulée", annonce Laëtitia Milot sur son compte Twitter, dans un message posté lundi 20 mars. L'actrice, célèbre pour son rôle dans la série phénomène Plus Belle la Vie sur France 3 donne de ses nouvelles après son opération. C'est tout sourire sur son lit d'hôpital que Laëtitia Milot remercie ses fans pour leur soutien, ainsi que l'équipe du CHU de Rouen qui l'a prise en charge.



La jeune actrice est atteinte d'endométriose, maladie qui touche une femme sur dix et qui peut entraîner notamment des difficultés de fertilité et des règles douloureuses. La star de La Vengeance aux yeux clairs est d'ailleurs la marraine de l'association EndoFrance, qui lutte contre cette maladie méconnue. L'opération qu'elle a subie vise par ailleurs à multiplier ses chances de tomber enceinte.

Dans son livre, Le Bébé c'est pour quand ?, sorti le 14 avril 2016, Laetitia Milot avait déjà exprimé sa volonté de devenir mère, un projet compromis par la maladie. "Mon vœu le plus cher est d'avoir un bébé ! Badri [son compagnon] et moi ne baissons pas les bras. J'espère que cette nouvelle année sera la bonne pour concrétiser notre rêve", avait-elle confié au magazine Télé-Loisirs en janvier dernier.

Merci pour vos messages de soutien.

L'intervention chirurgicale s'est bien déroulée #combatcontreendometriose #espoirBébé

Thx team CHU Rouen pic.twitter.com/rdFxVd2FwD — Laetitia MILOT (@LMilotOfficiel) 20 mars 2017

