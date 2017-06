La vie sexuelle des poissons dans la Curiosité

publié le 14/06/2017 à 18:03

La vie sexuelle des poissons

Depuis Cousteau, on dit que la mer, c’est le monde du silence, mais les poissons sont-ils bruyants quand ils font l’amour ?

Vous avez peut-être des poissons dans un aquarium, et comme vous êtes curieux, vous aimeriez bien savoir comment ils se draguent et comment ils se reproduisent…On va tout vous dire sur la vie sexuelle des poissons, avec notre invité, Jacques Bruslé, professeur émérite à l’université de Perpignan.

Jacques Bruslé est co-auteur avec Jean-Pierre Quignard, des livres La vie sexuelle des poissons

La vie sexuelle des poissons

et Pas si bêtes les poissons, tous deux publiés aux éditions Belin.

Pas si bêtes les poissons

Le Tour De France

Le Tour de France démarre dans un peu plus de deux semaines, le 1er juillet, avec un départ donné de Dusseldorf en Allemagne…un Tour qui deviendra très montagneux ensuite, puisque les 5 principaux massifs de l’hexagone seront franchis. On repère ces sommets et on vous raconte leur histoire avec Alexandre Roos, rédacteur en chef à l’Equipe.

À quelques semaines de l’événement incontournable de l’été, L’Équipe consacre un hors-série aux sommets de légende du Tour.



L'Equipe Hors Série Tour De France 2017

Les idées reçues sur les Amérindiens

Sioux, Cherokees, Apaches ! Qui sont-ils ? De quels préjugés ont-ils été victimes ?

On découvre l’histoire des Indiens d’Amérique à l’occasion de l’exposition Le scalp et le calumet au musée du nouveau monde de la Rochelle.

Nous recevons Annick Notter, conservateur en chef des musées d’art et d’histoire de la ville de La Rochelle et Maître Hervé Poulain collectionneur et commissaire-priseur.

L'exposition Le scalp et le calumet se déroule du 1er juillet au 23 octobre au Musée du Nouveau Monde à La Rochelle.

Exposition Le scalp et le calumet