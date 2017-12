La tête dans les étoiles avec Arielle Dombasle

publié le 05/12/2017 à 18:00

Une Grosse Tête qui a plus de chance de porter l'habit vert du bonhomme Cetelem que celui de l'académie française.

… Chantal Ladesou



Une Grosse Tête qui a plus de chance de rentrer dans un bar de son vivant que dans la pléiade.

… Jean-Jacques Peroni



Une Grosse Tête que les auditeurs adorent tant pour sa carrière que pour ses mauvaises réponses.

… Valérie Mairesse



Une Grosse Tête qui a plus observé la grande casserole dans le ciel que dans sa cuisine.

… Arielle Dombasle



Une Grosse Tête qui crie tellement "oh oui" dans l'émission qu'on va finir classé X.

… Caroline Diament



Une Grosse Tête plus doué pour le karaoké que le prompteur de journaliste.

…Christophe Beaugrand

Arielle-Dombasle Crédit : Frédéric Dugit / MaxPPP

