VIDÉO - Un lycéen invite Emma Stone à son bal de fin d'année

publié le 07/04/2017 à 11:38

Ce lycéen n'a pas froid aux yeux. Dans une vidéo inspirée de la scène d'ouverture de la comédie musicale La La Land, Jacob Saudenmaier a décidé d'inviter Emma Stone à être sa cavalière pour son bal de promo, qui se tiendra fin avril. Avec ses camarades, ce lycéen originaire d'Arizona n'hésite pas à donner de la voix et à danser sur la chanson désormais culte It's another day of Sun.



Postée sur YouTube le mardi 4 avril, la vidéo a déjà été vue près de 270.000 fois sur la plateforme et partagée près de 20.000 fois sur Twitter. Jacob Saudenmaier a expliqué comment lui était venue cette idée : "Cela a commencé par une idée folle. 'Oui peu-être que je vais aller avec Emma Stone au bal de ma promo", me suis-je dit. Alors j'ai décidé de lui demander en faisant les choses en grand".

Au milieu de voitures embouteillées, le jeune homme fredonne les paroles de la chanson écrite spécialement pour sa demande : "J'ai besoin d'emmener quelqu'un au bal de fin d'année" avoue-t-il, avant de proposer à Emma Stone de l'inviter au restaurant. L'actrice, oscarisée pour son rôle dans le film de Damien Chazelle, n'a pas encore répondu à l'invitation de Jacob Saudenmaier. Elle a jusqu'au 29 avril pour lui donner une réponse mais le lycéen a déjà prévu "un plan B" en cas de refus de l'actrice.