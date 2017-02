La La Land - Clip "Call Back" - In Cinemas Now

publié le 27/02/2017 à 10:40

Elle est la grande gagnante de la 89e cérémonie des Oscars, qui s'est tenue dans la nuit du 26 au 27 février au Dolby Theatre de Los Angeles. Emma Stone, 28 ans, vient de remporter l'Oscar de la Meilleure actrice pour son rôle de Mia dans La La Land (6 Oscars pour 14 nominations), de Damien Chazelle. Un sacre d'autant plus prestigieux que la jeune comédienne était en compétition avec Meryl Streep, Isabelle Huppert, Natalie Portman et Ruth Negga. Cette consécration vient couronner une carrière déjà conséquente, malgré le jeune âge de l'actrice.



Emma Stone s'est illustrée dans des rôles aux antipodes les uns des autres. Avant de camper des personnages à Oscars (elle a déjà été nommée en 2015 dans la catégorie Meilleure actrice dans un second rôle grâce à Birdman de Alejandro González Iñárritu), elle a fait ses armes à la télévision, dans des séries comiques telles que Malcolm ou La Vie de palace de Zack et Cody. Lorsqu'elle apparaît sur grand écran pour les premières fois, c'est souvent dans des comédies pour adolescents dont les États-Unis ont le secret : lourdes, graveleuses... et terriblement réjouissantes. À l'image du SuperGrave, où elle campe une reine du lycée courtisée par un loser.

Rôles conséquents et lettres de noblesse

Peu à peu, les rôles d'Emma Stone prennent de l'ampleur. Bienvenue à Zombieland, comédie noire dans laquelle elle joue le rôle d'une jeune femme aux prises avec une attaque de morts-vivants, ajoute une corde à son arc. Mais c’est avec La Couleur des sentiments de Tate Taylor, sorti en 2011, qu'elle entre dans la cours des grands. Cette comédie dramatique sur la ségrégation, qui comptabilise quatre nominations aux Oscars et une distinction pour Octavia Spencer comme Meilleure actrice dans un second rôle, lui offre un premier rôle à la hauteur de son talent.

S'en suit une flopée de personnages toujours plus conséquents et éclectiques : Emma Stone migre avec aisances de la comédie romantique (Crazy Stupid Love, 2011) aux films à gros budget (The Amazing Spider-Man en 2012, Gangster Squad en 2013) au cinéma d'auteur (Magic In The Moonlight de Woody Allen en 2014, Birdman de Alejandro González Iñárritu en 2015). Jusqu'à la comédie musicale de Damien Chazelle qui lui offre son premier Oscar, et sonne comme une promesse de réussite pour l'avenir de sa fructueuse carrière.