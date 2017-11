publié le 01/11/2017 à 18:17

Le principe est simple : désigner la meilleure boulangerie de France. Au pays qui voue un culte au pain, et avec plus de 36.000 communes qui ont presque toutes au moins une boulangerie, le travail peut être colossal et M6 a choisi de se retrousser les manches.



Pour cette adaptation d'un format britannique, M6 envoie depuis 2013 deux spécialistes (Bruno Cormerais et Norbert Tarayre cette saison) à la rencontre des artisans de France afin de goûter et noter les basiques du métier mais aussi les spécialités de chacun et chacune. À la fin, un grand gagnant sort vainqueur. Ainsi que M6.

Avec une moyenne de PDA qui tourne autour des 10 à 11%, pour quelque 1,5 million de téléspectateurs et téléspectatrices, La meilleure boulangerie de France est un rendez-vous implanté et attendu en access prime time. Il faut dire que ce concours possède tous les atouts d'un programme familial et au bon potentiel de fidélisation.

Une virée à travers la France

M6 aurait pu faire venir des boulangers en studio et enregistrer leurs affrontements les mains dans la farine mais la formule fait bourlinguer les deux animateurs de l'émission et c'est sans doute l'une des clés du succès. Grandes villes, villes moyennes, villages... Les boulangeries sont partout et chaque téléspectateur et téléspectatrice peut espérer voir sa ville ou mieux, sa boulangerie.



L'ancrage régional est toujours un plus non négligeable et contribue souvent à fédérer les téléspectateurs et téléspectatrices. Le déplacement des deux animateurs-juges en "province" crée une proximité, un côté terroir qui vient encore plus sublimer le produit phare de l'émission : le pain.

Le pain, un produit star

Baguette, boule, complet, campagne, aux noix, bâtard, le pain est plus qu'une tradition française, c'est un fleuron. Et lui consacrer un concours était incontournable. Et le format de l'émission rend hommage à toute les formes de pains que l'on peut trouver en France et ailleurs.



Outre le pain, les gâteaux sont aussi mis en valeur. En effet, chaque boulanger doit faire découvrir sa spécialité et c'est bien souvent un produit sucré, pâtisserie ou viennoiserie. Et là encore, à l'image des autres concours culinaires (Top chef, Le meilleur pâtissier), avoir les secrets de fabrication est un bon levier pour fidéliser les personnes devant leur écran.

Le duo de présentateurs fonctionne bien

En 2013, au lancement de l'émission, le duo d'animateurs de l'émission était composé de Bruno Cormerais, meilleur ouvrier de France et membre de l'équipe de France de boulangerie, ainsi que Gontran Cherrier, boulanger-pâtissier et issu d'une longue lignée d'artisans. Complice, complémentaire, compétent, le binôme a convaincu.



Dans la tradition de M6 de confier des émissions à des "non-présentateurs" pour en faire des stars de la chaîne, leur expertise apportait beaucoup de justesse. Pour la saison en cours, Gontran Cherrier a laissé place à Norbert Tarayre. Cuisinier de métier, il apporte un œil extérieur, un véritable sens du goût mais aussi du "show".



Très à l'aise devant une caméra, personnage sans filtre et donc naturel, il plaît au téléspectateur et à la téléspectatrice. Il jouit désormais d'une véritable légitimité à la télévision. Le succès de son émission Norbert, commis d'office sur 6ter ne cesse de le démontrer. Son apport donne plus de dynamisme et de peps à la 5ème saison de l'émission. Une manière d'apporter du changement sans bousculer une formule qui fonctionne.